Bestuurder bestelbus schept voetganger en rijdt door

DEN HAAG - De bestuurder van de bestelbus die woensdagavond een voetganger schepte op de Meppelweg in Den Haag, is opgepakt. Bij de aanrijding raakte de chauffeur zijn kentekenplaats kwijt. Daardoor kon hij snel elders in Den Haag worden aangehouden.