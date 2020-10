‘Bescherming Halsema belangrijker dan stadsbelang’

In de podcast is Mike Muller te gast, politiek verslaggever in Amsterdam. Uit de stukken die Muller heeft ingezien blijkt dat Halsema raadsleden heeft gebruikt om haar eigen politieke verhaal overeind te houden. Verder deze aflevering: het gebrek aan focus in het coronabeleid, de teleurstelling in Thierry Baudet en D66 en de indrukwekkende memoires van Hans Wiegel.

