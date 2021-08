Iets meer toeristen dan vorig jaar, maar buitenlandse toerist blijft weg

In dezelfde periode vorig jaar - toen de coronapandemie net was begonnen - ging het om 800.000 buitenlandse gasten. Ter vergelijking: in de lente van 2019 overnachtten er nog 5,9 miljoen buitenlandse toeristen in Nederland.

Het aantal Nederlandse gasten was in het tweede kwartaal van dit jaar wel weer bijna op het niveau van voor de pandemie, aldus het CBS: er overnachtten in die maanden 7,3 miljoen Nederlandse gasten in accommodaties, ongeveer evenveel als in dezelfde periode in 2019.

Vooral in de provincies Friesland en Zeeland werd het verlies van buitenlandse toeristen gecompenseerd door die Nederlandse vakantieganger. In Zeeland steeg het aantal Nederlandse gasten met 71 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 naar 653.000, in Friesland met 10 procent naar 496.000. Daardoor bleef de daling van het totaal aantal overnachtingen beperkt tot ongeveer 12 procent in Zeeland en ongeveer 10 procent in Friesland. Noord-Holland, met daarin de toeristische trekpleister Amsterdam, moest het in het tweede kwartaal met 68 procent minder gasten doen dan in dezelfde periode in 2019.