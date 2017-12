Rijke toerist lapt met gemak 20.000 euro per nacht in Parijs

In het Mandarin Oriental logeren niet de minsten. Vandaag staat er een horde jonge meisjes tegenover de ingang aan de Rue Saint-Honoré, een van de duurste winkelstraten van Parijs. Het discrete hotelpersoneel zegt niet te weten welke ster ze in huis hebben, maar de meiden roepen vanaf de stoep de naam van Rihanna.

Het hotel opende in 2011 en kreeg in 2014 de status van palace. Deze titel werd in 2010 bedacht door toerismeagentschap Atout France, dat nog een extra classificatie wilde toevoegen aan het sterrensysteem. Het Mandarin Oriental behoort samen met het Shangri-La en Peninsula tot de Aziatische palaces. In totaal telt Parijs er een kleine vijftien, waarvan het grootste deel in buitenlandse handen is.

Het Mandarin Oriental heeft ook nog eens twee restaurants van sterrenchef Thierry Marx in huis. „Om de titel palace te krijgen, moet je iets extra’s hebben”, weet Émilie Pichon van het hotel. „Naast onze service, spa en de restaurants van Marx, is dat onze ligging. We zitten vlakbij winkelhotspot Place Vendôme en het Louvre zit om de hoek.” Kamers beginnen bij 1000 euro per nacht, maar voor een suite met eetkamer, riante salon en terras met uitzicht op de Eiffeltoren betaalt u maar liefst 20 mille.

De concurrentie voor het Mandarin Oriental is flink. In juli ging het geheel gerenoveerde palace Le Crillon weer open, in 2018 volgen Le Lutetia en Le Cheval Blanc, die nu ook worden gerenoveerd. Daarmee zit Parijs volgend jaar op een aantal van 1800 luxe hotelkamers, tegen 1150 in 2009. Pichon noemt dat juist een voordeel: „Hoe meer paleizen, hoe aantrekkelijker Parijs wordt.”

Na de terreuraanslagen van 2015 in Parijs en vorig jaar juli in Nice gaat het inmiddels weer wat beter met het toerisme in Frankrijk, en dan vooral in het duurdere segment. Vier- en vijfsterrenhotels hadden in het eerste kwartaal al 10,6 procent meer gasten dan het jaar ervoor. De cijfers geven Pichon dus gelijk.