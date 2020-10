Tiener (15) na werk bij pizzeria op straat neergestoken in Rotterdam

De jongen liep na zijn werk bij een pizzeria op de Goudsesingel naar een tramhalte nabij de Meent. Dat was tussen 23.00 en 00.00 uur. Hij zou met een vriend met de tram naar huis gaan. Toen hij bij de tramhalte kwam, was hij al gewond. Een ambulance bracht de tiener naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is nog steeds niet aanspreekbaar.

De politie komt graag in contact met iedereen die in de omgeving van de Goudsesingel en de Meent tussen elf en twaalf uur ’s avonds iets bijzonders gezien of gehoord heeft.

Rotterdam kampt net als Amsterdam met een forse stijging van het aantal steekincidenten waarbij jeugdigen zijn betrokken. Een deel van de steekincidenten hangt samen met de gewelddadige ’drillrapscene’waarbijk jongeren elkaar uitdagen.