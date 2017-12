Asteroïde scheert vandaag langs de aarde

En dat alles op een ’luttele’ 220.000 kilometer afstand. Voor de NASA dichtbij genoeg om te spreken van een ’near miss’, aldus Engelse media.

De YZ4 was op eerste kerstdag voor het eerst gespot door Amerikanen in Tucson Arizona.

Rondvliegend glas

Hoewel het een relatief kleine asteroïde is, zou een inslag op aarde flinke gevolgen hebben. Februari 2013 explodeerde een meteoor met een doorsnede van negentien meter boven Tsjeljabinsk in Rusland. Meer dan 1200 mensen raakten toen gewond; vooral door rondvliegend glas.

NASA speurt constant rond of er meteoren onderweg zijn naar de aarde. Afgelopen jaar werden er 1985 ontdekt. In 2016 waren dat er 1888. De organisatie verwacht dat er de komende 100 jaar geen belangrijke inslagen van ruimtestenen op aarde gaan voorkomen, zo schrijft The Express.