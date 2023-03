Wim Hillenaar voorgedragen als nieuwe burgemeester van Maastricht

Hillenaar werd donderdagavond voorgedragen na een opmerkelijk lange, besloten raadsvergadering. Daarin presenteerde de vertrouwenscommissie twee kandidaten, geselecteerd uit een gezelschap van negentien sollicitanten, aan de gemeenteraad. Die koos uiteindelijk na uitvoerig beraad voor de Brabantse vijftiger.

Hillenaar volgt Annemarie Penn-te Strake op, die sinds juli 2015 de ambtsketting van de provinciehoofdstad droeg. Penn was acht jaar geleden de eerste vrouwelijke én de eerste partijloze burgemeester van Maastricht. Omdat ze aankomende zomer 70 wordt, moet ze verplicht met pensioen.

Wim Hillenaar zwaaide in februari af als waarnemend burgemeester van de vorig jaar ontstane Brabantse fusiegemeente Land van Cuijk. Bij zijn afscheid werd hij als allereerste benoemd tot ereburger. Voor de fusie was Hillenaar ongeveer tien jaar burgemeester van de gemeente Cuijk. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader, die eveneens Wim heet. Hillenaar senior was van 1972 tot 1992 burgemeester was van de gemeente Boxmeer.