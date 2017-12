Aantal misdrijven New York blijft afnemen

Ⓒ AFP

NEW YORK - Miljoenenstad New York lijkt steeds veiliger te worden. De autoriteiten registreerden dit jaar 286 moorden: het laagste aantal sinds betrouwbare criminaliteitscijfers worden bijgehouden, berichtte The New York Times. In 1990 kwamen nog 2245 mensen om het leven door geweldsdelicten in de stad.