’Giften aan stichtingen moeten transparanter’

Pieter Omtzigt maakt zich al jaren druk om het gebrek aan openheid bij onder meer goede doelen. Ⓒ anp/hh

Den Haag - In de strijd tegen ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen wil de Tweede Kamer dat stichtingen transparanter worden over hun giften. Als zij via een zogenoemde ANBI-status belastingvoordelen willen genieten, moeten ze verplicht openheid gaan geven over hun geldstromen.