Nieuwe anti-kinkhoestvaccinatie beschermt baby

Om pasgeborenen te beschermen tegen kinkhoest, wordt alle zwangere vrouwen vanaf maandag de 22 wekenprik gratis aangeboden.

De Bilt - Om baby’s vanaf het moment van de geboorte te beschermen tegen de besmettelijke en soms dodelijke kinkhoest, biedt het Rijk vanaf aanstaande maandag zwangere vrouwen gratis ’de 22 wekenprik’ aan. „Er is gekeken naar andere mogelijkheden. Die zijn er niet. Dit is een veilige vaccinatie, zo is gebleken na eerdere introductie in andere landen”, vertelt programma-manager Rijksvaccinatie Hans van Vliet van het RIVM.