Duitsland berispt Thaise koning

Tijdens een debat in de Duitse Tweede Kamer, de Bundestag, antwoordde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas woendag op een vraag van een parlementslid van de partij Der Grünen: „We hebben duidelijk gemaakt dat Thaise politiek niet moet worden bedreven vanaf Duitse bodem. Als er gasten in ons land zijn die staatszaken uitvoeren vanaf onze grond, zullen we altijd handelen om dat tegen te gaan.”

Protesten

Koning Maha Vajiralongkorn verblijft al lange tijd met een deel van zijn hofhouding in het luxe Grand Hotel Sonnenbichl in Beieren. Maar na deze opmerkelijke berisping van de Duitse regering is het volgens waarnemers niet zeker of de 68-jarige vorst wel in het land kan blijven wonen. In eigen land eisen studenten al wekenlang met massale protesten hervorming van het Thaise koningshuis.

Parlementslid Frithjof Schmidt vroeg ook of de EU handelsbesprekingen met Thailand zou opschorten, vanwege de voortdurende ondermijning van de democratie door het Thaise regime. Maas zei dit niet uit te sluiten als er niets verandert, hoewel de EU de voorkeur geeft aan dialoog in plaats van strafmaatregelen.

Illegaal

Schmidt vroeg ook: „Waarom staat de Duitse regering dergelijk ongebruikelijk, en naar mijn mening ook illegaal, gedrag toe van een buitenlands staatshoofd?”

Als voorbeeld noemde hij de interventie door Vajiralongkorn in februari 2019 toen de koning vanuit Duitsland de nominatie van zijn zus Ubolratana als premierskandidaat ongepast en ongrondwettelijk noemde, en dit verbood.

De koning neemt regelmatig politieke besluiten vanuit Duitsland. Zo eiste hij drie jaar geleden aanpassingen van de grondwet die hem meer macht gaven en de mogelijkheid zelfs als hij in het buitenland woont over Thailand te kunnen heersen.