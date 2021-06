Nederlanders in Oostenrijk: ’Als ’we’ verliezen, zijn we voor eeuwig losers’

Thuis bij Dennis en Vanessa en hun kinderen Senna en Izabella hangt zowel de Oostenrijkse als Nederlandse vlag. Ⓒ Shannon Maagdenberg

Mallnitz - De tweede horde op weg naar EK-goud moet genomen worden tegen Oostenrijk. En in Karinthië zorgen Vanessa en Dennis er in ieder geval voor dat het voetbalsfeertje in het Alpenland er goed in komt te zitten. In ieder geval voor de daar aanwezige Nederlanders. ,,Oostenrijkers beleven een toernooi als dit écht heel anders dan wij.”