’Buitenlandse verbazing lastig voor kabinet’ Erkenning Trump ’steun in de rug’ voor Nederlandse boeren

Door Vincent Lengkeek en Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Aanhangers van actiegroep Nederland in Verzet trokken zaterdag naar de Dam samen met diverse truckers, vissers en boeren. Ze kregen een steunbetuiging uit opvallende hoek. Ⓒ ANP / Sandra Uittenbogaart

AMSTERDAM - De opmerkelijke speech van Donald Trump afgelopen nacht waarin hij het opneemt voor de Dutch farmers valt in goede aarde onder Nederlandse agrarische organisaties. Het ’voelt als een steun in de rug’, laat Farmers Defence Force weten. Anderen zien in de brede buitenlandse verbazing over het radicale Haagse stikstofbeleid een toenemende druk op de regering-Rutte om het anders aan te pakken.