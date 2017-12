Per dag gemiddeld 30 meldingen van datalekken

De Autoriteit weet niet of de stijging van het aantal meldingen ook betekent dat het aantal datalekken zelf is toegenomen. „Er zijn ook lekken die niet gemeld worden. Dat is veel ernstiger, maar we weten niet hoeveel dat er zijn. We gaan er meer aandacht aan besteden dat mensen zich echt moeten melden. Het kan niet zo zijn dat organisaties die een lek wel melden een zondebok worden en organisaties die het niet melden ermee wegkomen”, aldus de Autoriteit donderdag na een bericht in Trouw.

’Boete niet het doel maar middel’

De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij ernstige lekken een hoge boete opleggen, maar tot nu toe zijn er alleen waarschuwingen gegeven. „Een boete is niet het doel, maar een middel. Als het wordt opgelost in het stadium van waarschuwingen, is er geen reden voor boetes”, zegt een woordvoerster.

Het aantal gemelde hacks is vrij laag. In 6 procent van de gevallen lekt informatie uit doordat iemand binnendringt in de computersystemen van een bedrijf of organisatie. Meestal gaat het mis wanneer iemand persoonsgegevens per ongeluk naar de verkeerde ontvanger stuurt. De meeste lekken treffen de sectoren gezondheid en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De gegevens die naar buiten komen, zijn vooral naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en leeftijd.

Lek bij Uber

Het belangrijkste lek was bij taxi-app Uber. Hackers maakten vorig jaar de gegevens van 57 miljoen klanten en ongeveer 600.000 chauffeurs wereldwijd buit. Het ging onder meer om namen, e-mailadressen, telefoonnummers en rijbewijsnummers. Onder de gedupeerden waren 174.000 Nederlanders.

Uber betaalde de daders 100.000 dollar om de diefstal stil te houden en de data te vernietigen. Uber zweeg bovendien lang tegen de autoriteiten. De nieuwe topman van het bedrijf bracht de diefstal onlangs pas naar buiten. De Europese privacywaakhonden doen samen onderzoek naar Uber. Over een mogelijke straf kan de Autoriteit Persoonsgegevens nog niets zeggen.