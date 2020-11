Fors minder soa-testen tijdens lockdown

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

AMSTERDAM - Er zijn in de de eerste helft van 2020 fors minder soa-tests uitgevoerd dan in andere jaren. Dat meldt het RIVM dinsdag. Het rijksinstituut voor de volksgezondheid vroeg Nederlanders tijdens de lockdown geen seks met onbekenden te hebben, maar of dat geholpen heeft is nog maar de vraag.