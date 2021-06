Syrische terreurcommandant uit Kapelle staat in Rotterdam terecht voor executie

Volg de zaak hieronder vanaf 09.30 uur via de tweets van Silvan Schoonhoven.

Volgens het Openbaar Ministerie was Al K. commandant van de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra en zou hij hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. Hij zou onder de strijdersnaam Abu Khuder hebben gevochten. Het bataljon waarover Al K. het commando zou hebben gehad is bekend geworden als Ghuraba’a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan).

Ten tijde van de arrestatie van Al K. zijn in Duitsland zes doorzoekingen verricht in woningen van vermoedelijke strijders van Ghuraba’a Mohassan, in een gecoördineerde actie. Dat waren doorzoekingen in een zelfstandig Duits onderzoek.

Het onderzoek naar Al K. begon met informatie van de Duitse politie, die belastende getuigenverklaringen over hem had. De Syriër verbleef sinds 2014 in Nederland op een tijdelijke verblijfsvergunning.

In juli 2012 zou Al K. in zijn vaderland betrokken zijn geweest bij het doodschieten van een militair die niet rechtstreeks meer deelnam aan de vijandelijkheden. Justitie beschouwt dit als een oorlogsmisdrijf. De zaak wordt daarom behandeld door de rechtbank Den Haag, de voor dergelijke misdrijven aangewezen instantie in Nederland. Het proces vindt om veiligheidsredenen plaats in Rotterdam. De zaak dient ook op 17 juni en 2 juli.