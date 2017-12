Man vernielt zeker 35 auto’s in Zwolle

ZWOLLE - In Zwolle is een 37-jarige man uit dezelfde stad aangehouden voor het vernielen van zeker 35 auto’s. Hij was met een blik bier in zijn hand de auto’s aan het bekrassen en achterruiten aan het inslaan toen de politie hem aanhield. Volgens een politiewoordvoerster ging zijn aanhouding „gepaard met een hoop geschreeuw”.