Premium Het beste van De Telegraaf

’Een jointje, pilletje of snuifje lijkt geaccepteerd in maatschappij’ Politiebaas na dodelijk weekeinde op de weg: ’Jacht maken op drugsrijders’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie: „Het lijkt erop dat het in de maatschappij een beetje geaccepteerd wordt als iemand af en toe een jointje, pilletje of snuifje neemt.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Drugsgebruik achter het stuur is aan een opmars bezig en is een even groot probleem als rijden met te veel alcohol op. Steeds vaker treft de politie automobilisten aan die hallucinerend, high of doorgesnoven achter het stuur zitten. Dat constateert Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie na een dramatisch weekeinde, waarin zeker zeven personen op de weg om het leven kwamen, onder wie drie tieners in Helmond, een 4-jarig jongetje op de A4 en een 57-jarige vrouw in Zoetermeer.