Beeld Gandhi beklad met rode verf

Op de sokkel staat het woord ’racist’ en het getal 1312 geschreven. Het getal 1312 verwijst naar de afkorting ACAB wat staat voor ’All Cops Are Bastards’. Dat meldt AT5.

In verband met de Black Lives Matter-protesten zijn de afgelopen weken meerdere standbeelden besmeurd met rode verf.

Gandhi was een Indiaas politicus die streed tegen de koloniale overheersing van Groot-Brittannië. Hij was een van de grondlegger van de moderne staat India en een voorstander van actieve geweldloosheid als middel voor revolutie. Gandhi is niet onomstreden. Zo beschreef tijdens zijn jarenlange verblijf in Zuid-Afrika, zwarte Afrika met de racistische term ’kaffar’.

Het stadsdeel maakt het beeld zo snel mogelijk schoon. Ook wordt er aangifte gedaan tegen vernieling.