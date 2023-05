Spaanse brandweer redt 120 Nederlandse leerlingen en leraren

Het gaat om leerlingen van het christelijk lyceum Zandvliet in Den Haag. Bij het schuilen voor het noodweer waren ze de weg kwijtgeraakt.

De groep was aan het wandelen in La Garrrotxa, een streek in de Spaanse provincie Girona, toen het weer omsloeg. De Catalaanse weerdienst had voor dit gebied een waarschuwing voor slecht weer uitgevaardigd.

Bent u aanwezig in het gebied of kent u mensen die daar aanwezig zijn en hier meer over kunnen vertellen? Neem dan contact op met de tiplijn.

Rond 15.00 uur kreeg de brandweer een melding dat de groep verrast was door een stortbui, terwijl de leerlingen en volwassenen de route volgden van de Sant Eudald de Jou kerk naar Pont de Llierca, een 28 meter hoge brug in de provincie.

De brandweer zette zeven wagens en een helikopter in om de groep in veiligheid te brengen. Ook werd er een helikopter met warmtecamera’s ingezet die de omgeving heeft afgezocht. De leerlingen zijn in busjes door de brandweer naar de camping teruggebracht.

Volgens de twee kranten maken de leerlingen, leraren en begeleiders het goed hoewel een van hen leed aan een lichte onderkoeling en een ander een voetblessure had.

Volgens Omroep West is de schoolleiding zondag direct geïnformeerd. Een aantal leerlingen zou behoorlijk geschrokken zijn, zo staat volgens de omroep in de mail te lezen die de ouders hebben ontvangen. De reis die tien dagen duurt, wordt voortgezet.