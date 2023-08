Hele buurt brandde af, behalve het huis met het rode dak: ’Volledig van hout gemaakt’

Het inmiddels beroemde huis is al ruim 100 jaar oud. Het stel, dat op bezoek was bij familie in Massachusetts toen de branden begonnen, had het huis recent nog gerenoveerd. „Het is volledig van hout gemaakt, dus het is niet dat we het met de renovatie bewust extra brandbestendig hebben gemaakt”, zegt Atwater Millikin.

Bekijk ook: Biden belooft op Maui wederopbouw na fatale branden

Renovatie

Toch heeft het stel enkele cruciale aspecten van het huis verbouwd, blijkt nu. In samenwerking met de plaatselijke historische commissie is het dak bijvoorbeeld vervangen door een variant met zwaar metaal. Het oorspronkelijke dak zou hebben bestaan uit houten balken of dunne golfplaten. Daarnaast zouden ze alle begroeiing dat tegen het huis aan zat hebben verwijderd. Ook dat was niet met het oog op brandbaarheid, maar uit angst tegen termieten, zegt Atwater Millikin. „We houden van oude gebouwen, dus we wilden het gebouw eren”, zei ze. „We hebben het gebouw niet veranderd; we hebben het alleen maar gerestaureerd.”

Bekijk ook: Doden in Hawaii door felle natuurbranden

Vooral het dak zou een grote rol hebben gespeeld bij het tegenhouden van de vlammen. „Tijdens de branden vlogen er door de wind brandende stukken hout door de lucht”, legt ze uit. „Dit hout kwam op de daken terecht, en daardoor vatten ze vlam. Of ze vielen op de grond waardoor de begroeiing rondom huizen in brand vloog.”

Bekijk ook: Nederlanders op de vlucht voor verwoestende vuurzee Hawaï