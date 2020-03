Start- en landingsbanen Schiphol parkeerplaats voor vliegtuigen

Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zaterdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Om schade aan de baan te voorkomen, komen er rijplaten op het asfalt te liggen.

Als het parkeerprobleem voor vliegtuigen nog nijpender wordt, zullen er kisten moeten uitwijken naar andere luchthavens. Daar is op dit moment echter nog weinig ruimte. Als de nood echt hoog wordt, stelt Defensie ook het militaire deel van vliegbasis Eindhoven open voor civiele vliegtuigen. De vliegtuigmaatschappijen hoeven voorlopig geen parkeergeld te betalen.

Op Schiphol is er ruimte voor ruim 200 toestellen, bij Eindhoven Airport kunnen tien vliegtuigen staan en op Rotterdam The Hague Airport twaalf. Door de coronacrisis is het vliegverkeer zo goed als stil komen te liggen. De afgelopen dagen waren er bijna 80 procent minder reizigers en 75 procent minder vliegbewegingen op Schiphol.