Moeder (38) stort voor oog familie ravijn in na selfie

Het drama speelde zich af in Nationaal park Grampians in het zuidoosten van Australië. De 38-jarige Rosy Loomba dacht bij een uitkijkpunt het ideale plekje te hebben gevonden voor een foto, maar ze viel van een reling. Haar gezin kon niets meer doen. Ook veel andere bezoekers waren volgens een lokale gids getuige. Reddingswerkers wisten het lichaam van de vrouw pas na zes uur uit het ravijn te halen.

De plek des onheils staat bekend als Instagram-hotspot voor selfies. Autoriteiten waarschuwden bezoekers al voor de gevaren van de plek, schrijven Australische media. De politiebaas van het land deed daar zondag nog een schepje bovenop en zegt dat dodelijke selfies vaker voorkomen. „Geen foto is een leven waard. Dit soort gedrag brengt ook de levens van omstanders en reddingswerkers in gevaar.”

Shock

„Ze was een goed echtgenoot voor mijn broer en de beste moeder voor haar kinderen”, zegt een schoonzus tegen de Herald Sun. „De familie is nog steeds in shock, het is echt moeilijk te geloven.”

„Ik weet niet hoe je dit kan stoppen, maar misschien helpt dit incident wel”, concludeert een reisleider in het natuurreservaat. Ook in tal van andere landen zijn voorbeelden van dodelijke selfiedrama’s op toeristische plekken.