Kritiek op groene dadendrang groeit

Klimaatminister Eric Wiebes wil een gasverbod voor grootverbruikers in de industrie. Ⓒ ANP

Den Haag - Na het gasverbod voor nieuwbouwwijken spreekt de Tweede Kamer woensdag over een ban voor grootverbruikers in de industrie. Experts worden steeds kritischer over de groene dadendrang van kabinet-Rutte III. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?