Zoektocht naar Duitser die meisje (12) driemaal ernstig seksueel misbruikte

De man kwam via een onbenoemde berichtendienst in contact met de 12-jarige, schrijft Bild. Na een aantal weken contact te hebben gehad, volgde de eerste ontmoeting in een kelder. Daar zou hij haar hebben mishandeld. Hierna volgde chantage: of het meisje moest hem onthullende foto’s en filmpjes sturen, of hij deed zichzelf iets aan. De jongedame voldeed aan de eisen van de man.

Een ander dreigement was dat hij de beelden online zou delen als ze elkaar niet vaker zouden ontmoeten. Daarna zagen ze elkaar nog twee keer, waaronder in een hotelkamer. Iedere keer dat ze elkaar zagen, werd het meisje mishandeld.

Details over de mishandelingen zijn niet bekend. De politie stelt alleen dat het om „ernstig seksueel misbruik” gaat. Het is ook onduidelijk hoe het misbruik aan het licht kwam. De zoektocht naar de man is nog volop gaande.