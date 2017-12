OM alert op uitingen raadsverkiezingen

„Er zullen debatten gaan komen en er zullen uitspraken worden gedaan door mensen van partijen waar anderen het volstrekt niet mee eens zijn”, waarschuwt Hofstee. „En van tevoren zeggen we: mensen, pas op wat je doet. Laat iedereen in vrijheid zijn debat voeren. Want als je gaat bedreigen, discrimineren of je er zo mee bemoeien dat het debat niet meer vrij en veilig zou zijn, dan gaan we snel ingrijpen.”

Gemeenteraadsverkiezingen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart doen in Amsterdam diverse nieuwe partijen mee, zoals het Forum voor Democratie (FvD), DENK en de partij van Sylvana Simons, BIJ1. Eerder dit jaar werd het huis van FvD-voorman Thierry Baudet in de hoofdstad beklad met verf en Simons kreeg vanaf het moment dat ze de politiek in ging commentaar en beledigingen over zich heen.

Behalve de extra alertheid op strafbare uitspraken, zijn mogelijk op sommige momenten extra veiligheidsmaatregelen nodig, zegt Hofstee. Ook kijkt de politie of er beveiliging nodig is voor individuele politici.