’Mister Kaviaar’ Jacobus Toet overleden

Hij geldt als de man die kaviaar naar Nederland heeft gebracht en was een geziene figuur in societykringen, waar hij spreekbeurten en proeverijen gaf. „Hij was zeer gepassioneerd over kaviaar en heeft er echt een product van gemaakt”, zegt Bogte.

Toet begon zijn carrière als vishandelaar in Scheveningen. Hij was de grondlegger van het naar hem genoemde bedrijf, dat sinds negen jaar niet meer in handen is van de familie maar nog wel zijn naam draagt. De laatste jaren deed Toet nog wat werkzaamheden voor het familiebedrijf De Kaviarist. Zijn motto was ’Kaviaar eet je niet, kaviaar geniet je!’