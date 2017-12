’Neonazi’s profiteren van stijging bitcoin’

Politieke rechts-extremistische leiders en experts op het gebied van extremistische groeperingen melden dat leden van extreemrechtse groepen na de uit de hand gelopen demonstraties in het Amerikaanse Charlottesville een nieuwe manier zochten om geld te verdienen. De overheid voert sinds die gewelddadige protestactie controles uit op de bankrekeningen van leden en heeft diverse accounts geblokkeerd. Dat meldt The Washington Post.

Investeerders die in augustus al geld in bitcoin staken, hebben sindsdien hun inzet substantieel zien groeien. Extreme figuren kunnen met deze opbrengst nieuwe demonstraties en websites subsidiëren om hun extreme overtuigingen kenbaar te maken.

Controle

Bitcoin is zo opgezet dat instanties niet tot nauwelijks de identiteit van de investeerders kunnen controleren en het niet te achterhalen is waar hun geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Online betalingsmethodes als GoDaddy en Paypal hebben sinds de demonstraties in Charlottesville meerdere extremisten geblokkeerd.

„Extreem rechts gebruikt bitcoin op dezelfde manier als criminelen die handelen via het dark web”, zegt John Bambenek, expert op het gebied van cybersecurity tegen de Amerikaanse nieuwssite.