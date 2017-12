Oktober: Arme Anne, hoe kon dit gebeuren?

Waar is Anne?

Hoe kon zedendelinquent Michael P. een tweede keer toeslaan? Hoe kon hij zich vergrijpen aan Anne Faber, een 25-jarige jonge vrouw op een fiets in de buurt van Soest? Feit is dat hij dat kon, ondanks een eerder lange veroordeling, ondanks dat hij te gevaarlijk wordt geacht om vrij rond te lopen, ondanks dat hij in een kliniek in Den Dolder hoort te worden behandeld. Dat alles wordt duidelijk als Michael P. tijdens een verhoor doorslaat. Dan is Nederland al tien dagen op zoek naar Anne, maar speurtochten hebben niet meer opgeleverd dan een jas, een fiets en een tas. En een spoor naar Michael P… Anne blijkt hij te hebben begraven in Zeewolde. Lees meer

Onafhankelijkheidsstrijd

Veel onafhankelijkheidsbewegingen en hun tegenstanders zetten hun argumenten weleens kracht bij, maar de veldslag in Catalonië, in het moderne en democratische Spanje, hoort niet in Europa thuis. Nadat een eerder referendum over onafhankelijkheid een ’Nee’ had opgeleverd, komt er een nieuw referendum. „Onwettig”, oordeelt Madrid. „Dat zullen we nog weleens zien”, zegt half Catalonië. De andere helft blijft thuis. De wel stemmende Catalaan is in grote meerderheid voor autonomie, de Catalaanse regiopresident Puigdemont vlucht naar Brussel. Verwarrend? Zeker. Nog steeds. Lees meer

#metoo

Steeds meer vrouwen spreken zich uit na de bekentenis van Hollywood-tycoon Harvey Weinstein dat hij zich meermaals seksueel heeft ’vergaloppeerd’: #metoo grijpt om zich heen. In Nederland spreekt presentator/journalist Jelle Brandt Corstius zich uit. Hij zegt jaren geleden te zijn verkracht in een hotelkamer, door producent Gijs van Dam. Die ontkent en de twee eindigen (voorlopig) met aangiftes tegen elkaar. Lees meer

Bloedbad in Vegas

Liever hadden we nooit van Stephen Paddock gehoord, maar het is deze 64-jarige gelegenheidsgokker die vanuit een kamer op de 32e verdieping van het Mandalay Hotel in Las Vegas met automatische wapens het vuur opent op feestvierende bezoekers van een muziekfestival beneden. Paddock maakt 58 slachtoffers, voordat hij de hand aan zichzelf slaat. Lees meer

Hèhè, eindelijk Rutte III

Ruim zeven maanden werd erover gepraat, onderhandeld, gedreigd, gesmeekt, gepleit en vergaderd, maar het is zover: Rutte III kan worden gepresenteerd. De ploeg van Mark telt zestien ministers en acht staatssecretarissen en start met een rel: hoe is het afschaffen van de dividendbelasting voor bedrijven in het regeerakkoord gekomen? Lees meer over de plannen van Rutte III

Max-imaal resultaat

Och jongens, als die Red Bull toch eens heel blijft, dan zal je wat beleven! Heel Nederland weet het zeker: Max Verstappen zou dan fluitend vooraan rijden. Het hele seizoen ligt eigenlijk al in duigen, na races waarin crashes, motorproblemen en remproblemen hem keer op keer van een finish weerhouden. Maar op 1 oktober, op de schone leeftijd van 20 jaar en één dag, wint Max de Grand Prix van Maleisië, omdat hij Lewis Hamilton in de vierde ronde voorbij prikt en omdat daarna zijn auto heel blijft. ’That’s how we do it!’ Nog geen maand later flikt Verstappen het weer. In Mexico. Lees meer

