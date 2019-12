Het mysterie van Oussama Atar en een aanslag op Schiphol

Amsterdam - De Vlaamse Marokkaan Oussama Atar staat vol in de schijnwerpers als het grote brein achter de bloedige aanslagen in Frankrijk en België in 2015 en 2016. Ook voor Schiphol lag er een mysterieus plan klaar. Daarover zijn nog veel vraagtekens; zeker is in elk geval dat Atar steeds door ieders vingers glipte. Ook Amnesty International wordt liever niet herinnerd aan haar lobbywerk om de terrorist uit de cel te krijgen.