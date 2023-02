Premium Het beste van De Telegraaf

Record in aantal huizentransacties Een speeltuin voor steenrijke Russen die geen zin in oorlog hebben: ’Dubai-grad’

Door Ralph Dekkers

De Madame Gu van de Russische zakenman Andrei Skoch ligt tot grote ergernis van de VS aangemeerd in Dubai. Ⓒ ANP / AFP

Abu Dhabi - Russische privétoestellen vliegen er af en aan, mega-jachten van oligarchen liggen er voor anker en de buitenlandse aankopen van luxueuze villa’s en appartementen worden voor het eerst gedomineerd door Russen: Dubai is razend populair bij Russen die de oorlog of sancties willen ontvluchten. De autoriteiten in het emiraat rollen de hoogpolige loper voor hen uit. Tot woede van het Westen.