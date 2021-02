LIVE | Britse variant op Curaçao aangetroffen

7.55 Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland weer licht gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is licht gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, rapporteerde in de afgelopen 24 uur 12.908 nieuwe gevallen. Donderdag waren dat er ruim 14.000.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 2.264.909. Het aantal nieuwe besmettingen liep sinds het begin van de week steeds verder op, maar is nu dus weer gedaald. Maandag ging het bijvoorbeeld nog om ruim 5600.

In het afgelopen etmaal zijn daarnaast 855 coronadoden bij het RKI gemeld. Het longvirus heeft in totaal al zeker 60.597 levens in Duitsland geëist.

Het Rode Kruis wil helpen om ervoor te zorgen dat 500 miljoen mensen een coronavaccin krijgen. Het is de bedoeling dat hulpverleners onder meer vaccins naar de meest afgelegen gebieden brengen.

De internationale organisatie zet in op deze grootschalige hulpverlening omdat tot nu toe 70 procent van alle vaccins geleverd is aan de vijftig rijkste landen in de wereld. De vijftig armste landen ter wereld ontvingen nog geen 0,1 procent van alle vaccins, aldus de hulporganisatie. "Het is ons plan om te zorgen dat de vaccins niet alleen de hoofdsteden van landen bereiken, maar dat ook kwetsbare mensen, die in risicogebieden of afgelegen gebieden wonen, dezelfde bescherming krijgen", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft donderdag aan Curaçao laten weten dat er één besmetting met de Britse variant van het coronavirus op het eiland is geregistreerd. Curaçao had verschillende testen opgestuurd. Naar nu blijkt zit er tussen de verschillende testen die zijn gedaan tussen 17 en 26 januari één Britse variant. Voor Curaçao is dit het eerste geval.

Het blijkt te gaan om een inwoner van Curaçao die niet heeft gereisd in de afgelopen periode. Maar hij is wel in contact geweest met iemand die onlangs uit Nederland is gekomen en positief op Covid-19 heeft getest.

Nadat onlangs bekend werd dat op Aruba de Britse variant was geregistreerd, heeft Curaçao veel testen naar het RIVM gestuurd. Ook Sint Maarten heeft dat gedaan. Op dat eiland zijn nog geen nieuwe varianten ontdekt.

Het Epidemiologische Team op Curaçao laat weten nader onderzoek te blijven doen en ook meer testen naar Nederland te sturen om er zo zeker van te zijn of er meer besmettingen met de Britse variant op het eiland zijn. Vrijdagmiddag (lokale tijd) zal de overheid de bevolking verder informeren over de ontwikkelingen en wordt ook duidelijk een aanscherping van de coronamaatregelen nodig is.

Curaçao kent momenteel maar weinig nieuwe coronabesmettingen. De geldende maatregelen, waaronder een avondklok tussen 23.00 uur en 04.30 uur, zijn deze week echter wel verlengd. Dat was een direct gevolg van de ontdekking van de Britse variant op Aruba. Er zijn ook direct strengere maatregelen ingesteld voor het reisverkeer tussen Aruba en Curaçao.

