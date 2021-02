LIVE | Coronamaatregelen zitten opbouw natuurijsbanen in de weg

Coronaregels zitten de komst van natuurijsbanen in Nederland dwars. Met het verwachte winterweer van komend weekend en volgende week hopen verschillende ijsclubs een natuurijsbaan in gebruik te kunnen nemen. Andere verenigingen zoals in Veenoord en in Dronten kiezen er door de hindernissen vanwege de coronamaatregelen juist voor om helemaal niet open te gaan.

IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord gaat komende week niet proberen een ijsvloer neer te leggen. De Drentse ijsvereniging strijdt traditiegetrouw mee om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren, maar kan vanwege de avondklok in de nachten met vrieskou niet aan de slag om de baan te prepareren. „We hebben van de gemeenten geen toestemming gekregen om na de avondklok te werken. Na overleg hebben we toen besloten het niet te doen”, zegt Jan Baarslag.

Bij andere Drentse ijsverenigingen zoals in Noordlaren en Drouwen laten ze weten wel open te gaan zodra het kan, maar alleen voor leden. Op hun banen staat door de regen al een flinke laag water, die alleen nog moet bevriezen. In Veenoord hebben ze geen verharde baan en moeten ze wachten op een bevroren onderlaag waarna ze de ijsvloer laag voor laag moeten opbouwen. Daar moeten ze dan ’s nachts voor aan de slag, wat nu niet mag.

Volgens Baarslag ben je er met een ijsvloer ook nog niet. „We moeten ook rekening houden met de coronaregels en 1,5 meter afstand houden.” Hij noemt het vooral heel spijtig voor de jeugd, die hij met de schaatsbaan een opkikker had kunnen geven.

De regels rondom de avondklok worden in de gemeenten verschillend toegepast. De Doornse ijsclub heeft naar eigen zeggen van de gemeente wel vrijstelling van de avondklok gekregen om de ijsbaan klaar te maken. „Wij hopen maandagochtend open te kunnen, maar alleen voor leden en abonnementshouders en dan alleen voor de jeugd tot 17 jaar”, zegt Cees Schippers. „Met volwassenen kunnen we niet voldoen aan de 1,5 meterregels, dus dat gaat niet.”

Coronaegels voor schaatsen op natuurijs

De natuurijsbanen mogen open. Mensen van 18 jaar en ouder mogen daar in hun eentje schaatsen of hooguit met z’n tweeën, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Jongeren tot en met 17 mogen wel in grotere groepjes schaatsen. Schaatswedstrijden en toertochten zijn niet de bedoeling en kleedkamers en kantines van ijsverenigingen blijven dicht. Maar een koek-en-zopietent, waar je buiten iets te eten en drinken afhaalt, mag wel.

Als het te druk is op de ijsbaan, ga dan weer weg, drukken de veiligheidsregio’s de enthousiastelingen op het hart. Het beste is als ijsverenigingen een ’coronacoördinator’ aanwijzen, die de baan kunnen sluiten als er te veel schaatsers zijn.

Als het echt veel te druk wordt of als schaatsers zich duidelijk niet aan de regels houden, zullen burgemeesters ingrijpen door bijvoorbeeld een parkeerplaats of een ijsbaantje te sluiten. Dat zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters Hubert Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. Bruls waarschuwt schaatsliefhebbers dat ze extra voorzichtig moeten zijn. „De druk op de zorg is al hoog, die moeten we niet nog meer belasten”, aldus de burgemeester, doelend op ongelukken die vooral onervaren schaatsers makkelijk overkomen.

Schaatsbond Bond KNSB heeft op de website tal van tips en adviezen geplaatst voor schaatsen in coronatijd. Beheerders van natuurijsbanen kunnen daar ook een protocol vinden om hun ijsbaan veilig te openen.

Bekijk hier het coronanieuws van donderdag 4 februari 2021