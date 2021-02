LIVE | Groot-Brittannië gaat buitenlandse gasten tweemaal testen op corona

Groot-Brittannië gaat volgens de krant The Telegraph alle reizigers die het land binnenkomen tweemaal testen op corona in een poging de verspreiding van nieuwe virusvarianten te voorkomen. De regering kondigde eerder op vrijdag al aan dat bezoekers uit de Covid-brandhaarden in de wereld vanaf 15 februari verplicht eerst tien dagen in quarantaine moeten. Zij draaien zelf voor de hotelkosten op.

Bovenop die maatregel komt nu een dubbel testprogramma voor alle buitenlandse gasten na aankomst. The Telegraph schreef vrijdag dat de minister van Volksgezondheid Matt Hancock de plannen volgende week ontvouwt.

