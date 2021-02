LIVE | Kinderen niet per se in quarantaine bij positieve test klasgenoot

Als het coronavirus wordt vastgesteld bij een kind dat naar de basisschool gaat, betekent dit niet automatisch dat alle klasgenootjes in quarantaine moeten gaan. Scholen kunnen ervoor kiezen om klassen op te delen in kleinere groepjes die op minstens 1,5 meter van elkaar zitten. Bij een besmetting hoeven dan misschien alleen de kinderen uit dat groepje in isolatie te gaan, en kan de rest van de klas naar school blijven gaan. Dat staat in de richtlijnen die zijn opgesteld door de koepel voor basisscholen, de PO-Raad.

Het is uiteindelijk aan de GGD om te bepalen welke kinderen in quarantaine moeten gaan, benadrukt de organisatie.

De PO-Raad raadt scholen "dringend" aan om klassen in de bovenbouw op te splitsen en het contact tussen groepjes te beperken. Dan moet wel goed worden bijgehouden wie in welke groep zit, en uiteindelijk is het aan scholen zelf om te bepalen hoe ze hun klassen indelen. Niet alle scholen hebben genoeg ruimte om groepjes te maken en die uit elkaar te houden.

14.20 uur Meeste testlocaties Rotterdam-Rijnmond zondag en maandag dicht

Zo goed als alle testlocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn zondag en maandag dicht vanwege het verwachte winterse weer. Alleen de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open. Daar worden extra teststraten ingericht. Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door.

Mensen die een testafspraak voor een andere locatie hadden, worden gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen, laat de GGD Rotterdam-Rijnmond weten.

13.33 uur Verplichte hotelquarantaine na aankomst in Groot-Brittannië

Reizigers uit gebieden met coronamutaties moeten in Groot-Brittannië vanaf 15 februari verplicht tien dagen in quarantaine in een hotel. Het verblijf in de aangewezen hotels wordt gecontroleerd. De reizigers moeten zelf opdraaien voor de kosten.

13.19 uur Britse verkiezingen in mei gaan door, ondanks coronapandemie

Inwoners van Engeland en Wales kunnen in mei gewoon naar de stembus, ondanks de coronapandemie. De regering heeft wel extra maatregelen aangekondigd om te zorgen dat de lokale verkiezingen veilig verlopen. Zo moeten kiezers dit keer een eigen pen meenemen naar het stemhokje, berichten Britse media. Ook het dragen van mondkapjes in stembureaus is verplicht.

De Britse regering had zich beraden op de vraag of de verkiezingen wel konden doorgaan. In Engeland is momenteel nog een lockdown van kracht die verspreiding van het coronavirus moet voorkomen. Londen heeft nu besloten om lokale overheden zeker 30 miljoen pond (34 miljoen euro) extra te geven om te zorgen dat de stembusgang op 6 mei veilig kan verlopen.

12.50 uur Italië wil voor april 7 miljoen mensen inenten

Italië kan voor april 7 miljoen mensen volledig hebben ingeënt tegen het coronavirus. Volgens de speciale commissaris voor de aanpak van het coronavirus Domenico Arcuri moeten er dan wel zoveel doses vaccins binnenkomen als is afgesproken met farmaceuten.

Zaterdag komt de eerste levering van 249.600 doses van farmaceut AstraZeneca binnen. Dit middel is niet voldoende getest op ouderen, waardoor Italië het alleen gebruikt voor mensen jonger dan 55 jaar oud. De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna worden nu al gebruikt om mensen boven de 80 jaar oud te vaccineren.

12.28 uur Eén op vijf Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus

Eén op de vijf Belgen heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat zei viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie van de Belgische gezondheidsautoriteiten. Hij baseerde zich op onderzoek bij bloeddonoren. „Dit blijft ruim onvoldoende voor groepsimmuniteit, wat we binnenkort hopelijk wel kunnen bereiken dankzij de vaccinaties.” Voor groepsimmuniteit heeft minstens 70 procent van de bevolking antistoffen nodig.

Volgens de jongste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano is in de laatste twee weken van januari 16 procent van de coronabesmettingen veroorzaakt door de Britse variant. Die veel besmettelijkere mutant is in België nog wel in opkomst, maar de toename lijkt te vertragen in vergelijking met de eerste weken van het jaar, aldus Van Gucht.

De viroloog noemt het „indrukwekkend” dat België erin is geslaagd de coronacijfers de afgelopen maanden stabiel te houden, terwijl die in andere landen de hoogte in schoten. „Dit vroeg een enorme inspanning en solidariteit waar we terecht trots op mogen zijn.”

10.33 uur De Jonge: inzet vaccin AstraZeneca is een dilemma

Hoe het vaccin van AstraZeneca moet worden ingezet is een dilemma. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge vrijdag. De Gezondheidsraad adviseerde donderdag het vaccin in eerste instantie voor 60’ers in te zetten, terwijl het kabinet van plan is er zorgmedewerkers mee in te enten.

„Aan de ene kant zijn er zorgmedewerkers in de langdurige zorg die al een tijdje op vaccinatie wachten”, aldus De Jonge. „Ik heb ook met hen afgesproken dat AstraZeneca voor hen een geschikt vaccin zou zijn. Aan de andere kant is er een advies van de Gezondheidsraad” dat ervoor pleit eerst mensen van 60 tot 64 jaar ermee in te enten, om die groep sneller te beschermen tegen het virus.

„Ik heb dus een afspraak met de langdurige zorg, en een advies van de Gezondheidsraad. Ik vind beide van groot belang, daar moet ik uit zien te komen.” De minister „hoopt” vrijdag een knoop door te hakken.

Het kabinet hoopte de vaccinatiecampagne flink te kunnen versnellen met het vaccin van AstraZeneca, waarvan miljoenen doses werden verwacht. Vorige maand kwam de farmaceut echter met de teleurstellende boodschap dat er in het eerste kwartaal 60 procent minder kan worden geleverd aan de Europese Unie. Dat werd deze week iets bijgesteld, naar 50 procent van de eerder afgesproken 80 miljoen doses.

7.55 uur Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland weer licht gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is licht gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, rapporteerde in de afgelopen 24 uur 12.908 nieuwe gevallen. Donderdag waren dat er ruim 14.000.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 2.264.909. Het aantal nieuwe besmettingen liep sinds het begin van de week steeds verder op, maar is nu dus weer gedaald. Maandag ging het bijvoorbeeld nog om ruim 5600.

In het afgelopen etmaal zijn daarnaast 855 coronadoden bij het RKI gemeld. Het longvirus heeft in totaal al zeker 60.597 levens in Duitsland geëist.

7.49 uur Rode Kruis wil helpen bij vaccineren

Het Rode Kruis wil helpen om ervoor te zorgen dat 500 miljoen mensen een coronavaccin krijgen. Het is de bedoeling dat hulpverleners onder meer vaccins naar de meest afgelegen gebieden brengen.

De internationale organisatie zet in op deze grootschalige hulpverlening omdat tot nu toe 70 procent van alle vaccins geleverd is aan de vijftig rijkste landen in de wereld. De vijftig armste landen ter wereld ontvingen nog geen 0,1 procent van alle vaccins, aldus de hulporganisatie. „Het is ons plan om te zorgen dat de vaccins niet alleen de hoofdsteden van landen bereiken, maar dat ook kwetsbare mensen, die in risicogebieden of afgelegen gebieden wonen, dezelfde bescherming krijgen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

7.20 uur Britse variant op Curaçao

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft donderdag aan Curaçao laten weten dat er één besmetting met de Britse variant van het coronavirus op het eiland is geregistreerd. Curaçao had verschillende testen opgestuurd. Naar nu blijkt zit er tussen de verschillende testen die zijn gedaan tussen 17 en 26 januari één Britse variant. Voor Curaçao is dit het eerste geval.

Het blijkt te gaan om een inwoner van Curaçao die niet heeft gereisd in de afgelopen periode. Maar hij is wel in contact geweest met iemand die onlangs uit Nederland is gekomen en positief op Covid-19 heeft getest.

Nadat onlangs bekend werd dat op Aruba de Britse variant was geregistreerd, heeft Curaçao veel testen naar het RIVM gestuurd. Ook Sint Maarten heeft dat gedaan. Op dat eiland zijn nog geen nieuwe varianten ontdekt.

Het Epidemiologische Team op Curaçao laat weten nader onderzoek te blijven doen en ook meer testen naar Nederland te sturen om er zo zeker van te zijn of er meer besmettingen met de Britse variant op het eiland zijn. Vrijdagmiddag (lokale tijd) zal de overheid de bevolking verder informeren over de ontwikkelingen en wordt ook duidelijk een aanscherping van de coronamaatregelen nodig is.

Curaçao kent momenteel maar weinig nieuwe coronabesmettingen. De geldende maatregelen, waaronder een avondklok tussen 23.00 uur en 04.30 uur, zijn deze week echter wel verlengd. Dat was een direct gevolg van de ontdekking van de Britse variant op Aruba. Er zijn ook direct strengere maatregelen ingesteld voor het reisverkeer tussen Aruba en Curaçao.

