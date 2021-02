LIVE | Veel ouderen durven prik niet te halen om verwacht bar weer

Veel ouderen zijn bang om dit weekend een coronaprik te halen wegens de slechte weersverwachting, meldt seniorenbond ANBO. „Wij krijgen veel telefoontjes van bezorgde senioren wegens het weerbericht”, aldus een zegsman.

„Wij kunnen het ons goed voorstellen dat mensen afhaken als je ziet wat voor weer het wordt. Zaterdag wordt de eerste ijzel al verwacht. Het is dan tricky voor mensen op die leeftijd om op locatie een prik te gaan halen.”

De ANBO pleit er dan ook voor dat de GGD per priklocatie gaat kijken of het verantwoord is om oudere mensen te ontvangen onder winterse omstandigheden. Donderdag sprak de bond ook al verbazing erover uit dat eerder deze week 90-plussers in Alkmaar bijna een half uur in de kou en regen stonden te wachten voor een vaccinatietent.

De verwachting is dat de temperatuur in het noorden van het land zaterdagmiddag onder het vriespunt duikt. Later op de dag en in de nacht gaat het sneeuwen. Voor zaterdagavond geldt code geel.

De ANBO vindt dat het snel anders moet met het vaccinatiesysteem van de oudsten. De bond vindt het „ridicuul” dat deze senioren op pad moeten om de vaccinatie te halen. Prikpersoneel zou naar de ouderen toe moeten gaan om ze te vaccineren.

„De GGD doet z’n uiterste best en heeft de beste intenties. Maar zoals het nu geregeld is, is het een ramp”, aldus de zegsman.

12.28 uur Eén op vijf Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus

Eén op de vijf Belgen heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat zei viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie van de Belgische gezondheidsautoriteiten. Hij baseerde zich op onderzoek bij bloeddonoren. „Dit blijft ruim onvoldoende voor groepsimmuniteit, wat we binnenkort hopelijk wel kunnen bereiken dankzij de vaccinaties.” Voor groepsimmuniteit heeft minstens 70 procent van de bevolking antistoffen nodig.

Volgens de jongste gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano is in de laatste twee weken van januari 16 procent van de coronabesmettingen veroorzaakt door de Britse variant. Die veel besmettelijkere mutant is in België nog wel in opkomst, maar de toename lijkt te vertragen in vergelijking met de eerste weken van het jaar, aldus Van Gucht.

De viroloog noemt het „indrukwekkend” dat België erin is geslaagd de coronacijfers de afgelopen maanden stabiel te houden, terwijl die in andere landen de hoogte in schoten. „Dit vroeg een enorme inspanning en solidariteit waar we terecht trots op mogen zijn.”

10.33 uur De Jonge: inzet vaccin AstraZeneca is een dilemma

Hoe het vaccin van AstraZeneca moet worden ingezet is een dilemma. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge vrijdag. De Gezondheidsraad adviseerde donderdag het vaccin in eerste instantie voor 60’ers in te zetten, terwijl het kabinet van plan is er zorgmedewerkers mee in te enten.

„Aan de ene kant zijn er zorgmedewerkers in de langdurige zorg die al een tijdje op vaccinatie wachten”, aldus De Jonge. „Ik heb ook met hen afgesproken dat AstraZeneca voor hen een geschikt vaccin zou zijn. Aan de andere kant is er een advies van de Gezondheidsraad” dat ervoor pleit eerst mensen van 60 tot 64 jaar ermee in te enten, om die groep sneller te beschermen tegen het virus.

„Ik heb dus een afspraak met de langdurige zorg, en een advies van de Gezondheidsraad. Ik vind beide van groot belang, daar moet ik uit zien te komen.” De minister „hoopt” vrijdag een knoop door te hakken.

Het kabinet hoopte de vaccinatiecampagne flink te kunnen versnellen met het vaccin van AstraZeneca, waarvan miljoenen doses werden verwacht. Vorige maand kwam de farmaceut echter met de teleurstellende boodschap dat er in het eerste kwartaal 60 procent minder kan worden geleverd aan de Europese Unie. Dat werd deze week iets bijgesteld, naar 50 procent van de eerder afgesproken 80 miljoen doses.

7.55 uur Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland weer licht gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is licht gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, rapporteerde in de afgelopen 24 uur 12.908 nieuwe gevallen. Donderdag waren dat er ruim 14.000.

Het totale aantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 2.264.909. Het aantal nieuwe besmettingen liep sinds het begin van de week steeds verder op, maar is nu dus weer gedaald. Maandag ging het bijvoorbeeld nog om ruim 5600.

In het afgelopen etmaal zijn daarnaast 855 coronadoden bij het RKI gemeld. Het longvirus heeft in totaal al zeker 60.597 levens in Duitsland geëist.

7.49 uur Rode Kruis wil helpen bij vaccineren

Het Rode Kruis wil helpen om ervoor te zorgen dat 500 miljoen mensen een coronavaccin krijgen. Het is de bedoeling dat hulpverleners onder meer vaccins naar de meest afgelegen gebieden brengen.

De internationale organisatie zet in op deze grootschalige hulpverlening omdat tot nu toe 70 procent van alle vaccins geleverd is aan de vijftig rijkste landen in de wereld. De vijftig armste landen ter wereld ontvingen nog geen 0,1 procent van alle vaccins, aldus de hulporganisatie. „Het is ons plan om te zorgen dat de vaccins niet alleen de hoofdsteden van landen bereiken, maar dat ook kwetsbare mensen, die in risicogebieden of afgelegen gebieden wonen, dezelfde bescherming krijgen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

7.20 uur Britse variant op Curaçao

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft donderdag aan Curaçao laten weten dat er één besmetting met de Britse variant van het coronavirus op het eiland is geregistreerd. Curaçao had verschillende testen opgestuurd. Naar nu blijkt zit er tussen de verschillende testen die zijn gedaan tussen 17 en 26 januari één Britse variant. Voor Curaçao is dit het eerste geval.

Het blijkt te gaan om een inwoner van Curaçao die niet heeft gereisd in de afgelopen periode. Maar hij is wel in contact geweest met iemand die onlangs uit Nederland is gekomen en positief op Covid-19 heeft getest.

Nadat onlangs bekend werd dat op Aruba de Britse variant was geregistreerd, heeft Curaçao veel testen naar het RIVM gestuurd. Ook Sint Maarten heeft dat gedaan. Op dat eiland zijn nog geen nieuwe varianten ontdekt.

Het Epidemiologische Team op Curaçao laat weten nader onderzoek te blijven doen en ook meer testen naar Nederland te sturen om er zo zeker van te zijn of er meer besmettingen met de Britse variant op het eiland zijn. Vrijdagmiddag (lokale tijd) zal de overheid de bevolking verder informeren over de ontwikkelingen en wordt ook duidelijk een aanscherping van de coronamaatregelen nodig is.

Curaçao kent momenteel maar weinig nieuwe coronabesmettingen. De geldende maatregelen, waaronder een avondklok tussen 23.00 uur en 04.30 uur, zijn deze week echter wel verlengd. Dat was een direct gevolg van de ontdekking van de Britse variant op Aruba. Er zijn ook direct strengere maatregelen ingesteld voor het reisverkeer tussen Aruba en Curaçao.

