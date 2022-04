Duitsland neemt ’s werelds grootste jacht in beslag

Premium Binnenland

Zoektocht naar waarheid over wie Ralf Meinema ombracht is gestrand in hypotheses

„Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik heb hier totaal niets mee te maken.” En dan buigt Hans O. zijn hoofd. De 43-jarige hoofdverdachte in de zaak van de kofferbakmoord heeft zijn laatste woord gesproken. Over vier weken weet hij of de rechtbank in Assen hem schuldig bevindt aan moord op de toen 31-j...