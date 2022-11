Fietser (15) overleden na aanrijding met taxi in Volendam

Kopieer naar clipboard

Ⓒ DNP.NU

VOLENDAM - Een jonge fietser is in de nacht van zaterdag op zondag door een taxi aangereden op de Heideweg in Volendam. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Volendam. Hij overleed later aan zijn verwondingen.