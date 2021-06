Automobilist crasht met hoge snelheid tegen hekje in Haarlem

Premium Binnenland

’Hunebed Highway’ N34 maakt naam als dodenweg: ’Een foutje mag niet direct fataal zijn’

In 2018 werd de N34 door de provincie Drenthe omgedoopt tot Hunebed Highway in een poging meer toeristen te trekken. Maar in plaats van een romantisch imago heeft het 77 kilometer lange traject vooral naam gemaakt als dodenweg, want jaarlijks is het asfalt het toneel van vreselijke ongevallen.