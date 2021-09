Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw schandaal rond kanselierskandidaat Scholz

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Scholz wil ’kanselier voor Duitsland’ worden, maar diverse schandalen achtervolgen de lijsttrekker van de SPD. Ⓒ Foto Bloomberg

BERLIJN - De grootste kanshebber voor de opvolging van kanselier Angela Merkel is in meerdere grote schandalen verwikkeld. Gisteren moest de sociaaldemocratische minister van Financiën Olaf Scholz pijnlijke vragen beantwoorden in de Bondsdag, waarom de justitie zijn federale ministerie vanwege witwassen doorzocht.