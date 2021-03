Premium Buitenland

Advocaat Nobelprijswinnares wist niets van geheime rechtszaak

Aung San Suu Kyi, de vastgezette burgerlijk leider van Myanmar, is dinsdag in het geheim online voor de rechter verschenen. Zelfs haar advocaat was niet op de hoogte gesteld van de voorgeleiding. Hij haastte zich naar de rechtbank in de hoofdstad Naypyidaw, maar de zitting was al voorbij toen hij aa...