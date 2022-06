Luchtalarm gaat af in Kiev na aankomst van Europese leiders

Het is de eerste keer dat de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi Oekraïne bezoeken sinds de Russische invasie.

De burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko zei donderdag dat de Russische raketten nog steeds elk moment kunnen inslaan in zijn stad. Hij is "blij en trots" dat de Europese leiders desondanks het risico hebben genomen om naar Kiev te komen. "Dit bezoek is bovenal symbolisch van belang", aldus Klitsjko.

De drie leiders kwamen donderdagochtend aan in Kiev, na de nachttrein in Polen te hebben genomen. Ze zullen met president Volodimir Zelenski spreken over de levering van wapens en de Oekraïense aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Unie.

Mario Draghi arriveert bij zijn hotel in Kiev Ⓒ ANP / EPA