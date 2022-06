’Trojka’ kwam niet met lege handen naar Oekraïne

Zoals verwacht kwamen de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Mario Draghi en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz donderdag tijdens hun eerste bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd niet met lege handen. Sterker nog: Zelenski krijgt met zicht op toekomstige toetreding tot de EU de hoofdprijs.

„Mijn collega’s en ik kwamen vandaag naar Kiev met een duidelijke boodschap: Oekraïne maakt deel uit van de Europese familie”, zei bondskanselier Scholz plechtig in Kiev. Voor de pro-Europese regering in Kiev zijn de woorden niet alleen van grote symbolische betekenis, het is ook een doorbraak na weken van terughoudendheid bij de belangrijkste lidstaten over turbo-kandidaatschap voor Oekraïne.

Vooral Duitsland en Frankrijk hadden twijfels over de haast ten tijde van wapengekletter. Zelenski, die populariteit geniet in de twee machtigste EU-landen, voerde de voorbije weken maximale druk uit om steun te verzamelen voor zijn zaak.

Brussel werkt volop mee. Als fervent voorstander heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie haar bureaucratische apparaat overuren laten draaien om nog voor de EU-top van volgende week met een advies te komen over de Oekraïense aanvraag. Daar moeten de lidstaten het unaniem eens worden over dit toekomstperspectief.

Brussel komt vrijdag naar verwachting met een positieve aanbeveling voor het kandidaatschap. Waarschijnlijk kan Moldavië, onder voorwaarden, eveneens rekenen op warme steun. Voor Georgië lijken de kansen iets minder gunstig.

Dat de drie grootste economieën nog voor het verschijnen van de stukken al hun zegen geven, maakt het voor andere twijfelende lidstaten – waaronder Nederland – extra moeilijk om nog op de rem te trappen. Niemand wil op de EU-top het verwijt krijgen ’tegenstander’ van Oekraïne te zijn. De kans lijkt dus klein dat iemand een veto uitspreekt.

Toch zal de snelheid van de discussie afhangen van hoe de Europese Commissie het advies precies opschrijft. Is het een positieve aanbeveling onder condities of kan Oekraïne de status onvoorwaardelijk krijgen? Dat laatste zou zonder de oorlog ondenkbaar zijn.

Bovendien is de vraag wat de route voor de komende jaren nu gaat worden: kandidaat-lid betekent niet automatisch dat de onderhandelingen kunnen beginnen. Los van de symbolische en geopolitieke waarde – wij horen niet bij Rusland - is het nog maar de vraag wat een land in oorlog er nu aan heeft: voor Oekraïne écht kan toetreden tot het landenblok zijn we met gemak tien jaar verder. Turkije zit zelfs al sinds 1999 in de wachtkamer.

De Franse president Macron zal daarom op de EU-top pleiten voor de oprichting van een nieuw soort ’politieke gemeenschap’ in Europa waarin plaats is voor landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië, maar ook het Verenigd Koninkrijk. Die club zou zich enkel moeten richten op veiligheid, energie, transport en vrij verkeer.

Eerder op de dag brachten de vier mannen een bezoek aan Irpin, de voorstad van Kiev die zwaar geleden heeft in het begin van de oorlog. De leiders waren onder de indruk van de ravage die ze daar zagen. De Italiaanse premier Mario Draghi wil de verwoeste speelplaatsen en kleuterscholen niet zo laten liggen. „We zullen alles weer opbouwen.”

Vanuit Moskou werd donderdag vooral spottend gereageerd op het bezoek van de drie EU-leiders aan Oekraïne. De Russische oud-president Dmitri Medvedev slingerde een kinderachtige boodschap de wereld in: „Fans van kikkers, leverworst en spaghetti bezoeken Kiev graag. Nutteloos.”