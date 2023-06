Doorbraak cold case-mysterie Lelystad

Van Cittert verdween in 1999. Hij zou mogelijk naar het buitenland zijn vertrokken. Nooit werd er meer iets van hem vernomen. De verdwijning kwam op de lijst met cold cases van de politie Midden-Nederland.

Eind mei deden werknemers van een bedrijf dat grondwerkzaamheden verrichtte op het industrieterrein Oostervaart in Lelystad een lugubere ontdekking. Bij het graven van een kuil stuitten ze op een stuk zeil met daarin botten. Het bleek om menselijke botten te gaan. Forensisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat de resten van Van Cittert zijn.

Zijn neef Marcel was verrast en blij dat er eindelijk duidelijkheid kwam maandag in het verdwijningsmysterie rond ’Lex’. „De omstandigheden zijn natuurlijk verschrikkelijk, maar de ontwikkeling is belangrijk. Ik had goed contact met hem. Lex had destijds flink wat problemen, waaronder financiële. Ik heb altijd vermoed dat hij vermoord was en dat dat ergens in of bij Lelystad was. Hij had daar namelijk een goede vriendin en kwam daar regelmatig. Dat er uitgerekend in Lelystad in mei een lichaam was opgegraven wist ik overigens niet”, laat hij weten aan De Telegraaf. Marcel sprak in 1999 en 2012 ook al met de politie over de verdwijning. „Maar nu hebben ze nog niet gebeld.”

Rechercheurs van de politie Amsterdam en Lelystad gaan nu samen onderzoek doen naar zijn dood.

Informatie? m.van.wely@telegraaf.nl