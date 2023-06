Gevonden lichaam van verdwenen Alex van Cittert Doorbraak cold case mysterie Lelystad

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Botten van Van Cittert werden gevonden op een industrieterrein bij Lelystad. Ⓒ Persbureau Midden-Nederland

LELYSTAD - Er is een belangrijke doorbraak in het mysterie rond de in 1999 verdwenen Alex van Cittert (62) uit Amsterdam. Lichaamsresten die in mei per toeval werden aangetroffen in Lelystad blijken van hem te zijn. Bronnen binnen de politie geven aan dat er geen twijfel bestaat over de dood van Van Cittert: hij moet zijn omgebracht.