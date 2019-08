Vergoeding voor roeper Allahu akbar tijdens Dodenherdenking

Ⓒ Hollandse Hoogte / Luuk van der Lee Fotografie

Vught - Een van de terreurgevangenen die mogelijk heeft meegeschreeuwd om de Dodenherdenking te verstoren, heeft een beperkte vergoeding gekregen van de gevangenis omdat er een verkeerde handtekening was gezet. Hij was een van de mannen die op 4 mei van hun cel werden gehaald nadat de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught luidkeels Allahu akbar had staan schreeuwen, waardoor de stille herdenking op het naastgelegen Kamp Vught werd verstoord.