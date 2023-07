Premium Het beste van De Telegraaf

’Samen nog vele stappen te zetten’ Geen huwelijksreis, maar romantische Vierdaagse voor Erwin en Irma

Erwin en Irma kunnen hun geluk met elkaar niet op bij de Vierdaagse in Nijmegen. Ⓒ Rias Immink

NIJMEGEN - De Nijmeegse Vierdaagse is vannacht van start gegaan en een van de meest bijzondere verhalen van deze editie is nú al geschreven. Een stel dat elkaar tijdens de Vierdaagsefeesten ontmoet en precies zes jaar later, op de maandag voor de 105e ’Walk of the World’ in Nijmegen trouwt, kan eigenlijk alleen maar op huwelijksreis richting de Via Gladiola. En daar zijn ze dinsdag samen aan begonnen, net als duizenden andere deelnemers.