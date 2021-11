Podcast Generatie T. ‘Oranje-prinsessen omringd door ja-knikkers’

De afgelopen tijd staat het Nederlandse koningshuis weer veel in de schijnwerpers. Er is een boek van de bijna 18-jarige prinses Amalia uitgekomen en later verschijnt er ook nog een documentaire over de troonopvolgster. Daarnaast zorgen foto’s van een feestende prinses Alexia voor de nodige opschudding. Gaat de obsessie met het koningshuis, en de minderjarige prinsessen in het bijzonder, te ver? Of hoort dat er nou eenmaal bij als je royal bent? Dat bespreken 3 jonge journalisten van de Telegraaf in deze royale aflevering van de podcast Generatie T. met presentator Jeroen Holtrop.