Ondanks kritiek Tweede Kamer slaat minister Jetten Algemene Beschouwingen over: ’In het Nederlands belang'

Jettens afwezigheid bij het twee dagen durende debat na Prinsjesdag, waarbij het hele kabinet normaal gesproken aanwezig is, zorgde voor kritiek van Kamerleden Wilders (PVV) en Omtzigt. Zij begrijpen niet dat de energieminister afwezig is bij het belangrijkste debat van het jaar waar de energiecrisis hoog op de agenda staat. „Dat zou zijn topprioriteit moeten zijn”, vindt Omtzigt. „Wat een dedain, wat een arrogantie”, foetert Wilders.

Het leidt er niet toe dat Jetten van gedachten verandert. Rutte schrijft aan de Kamer dat het ’in het Nederlands belang’ is dat de minister aanwezig is bij een energiecongres in het Amerikaanse Pittsburgh voor ’een belangrijke bijeenkomst voor de samenwerking op de energietransitie’. Daar kan Jetten volgens de premier ’investeren in de samenwerking met andere landen ter voorbereiding op onder meer de VN-klimaattop (COP) in november’.

Vaste praktijk

Volgens Rutte is het wel ’vaste praktijk’ dat het volledige kabinet aanwezig is bij de beschouwingen, maar hij zegt ook dat die praktijk ’grenzen kent’. Bijvoorbeeld omdat bewindspersonen op een ’buitenlandse dienstreis in het belang van Nederland’ zijn. Daarnaast is het ook nog de vraag of het 29-koppige kabinet überhaupt wel past in het kabinetsvak in de Tweede Kamer, Rutte verwacht van niet.

Overigens zijn ook ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Schreinemachers (Buitenlandse Handel) afwezig bij het debat. Zij zijn bij de vergadering van de Verenigde Naties. Daar had de Kamer geen bezwaar tegen.