NS-treinverkeer in heel Nederland ligt vrijdag stil door regionale staking

„De acties zijn weliswaar regionaal, maar het actiegebied is nu groter en onze treinen en collega’s rijden door heel Nederland. Kijkend naar alle opties en de ervaringen van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden. Dit betekent dat er helaas op vrijdag 9 september de hele dag geen NS-treinen kunnen rijden in Nederland”, aldus de NS.

De NS stelt het ’buitengewoon vervelend’ te vinden dat reizigers opnieuw de dupe zijn. „Temeer omdat NS de vakbonden afgelopen dinsdag een nieuw bod heeft gedaan en heeft uitgenodigd om het gesprek hierover te hervatten. De vakbonden hebben deze uitnodiging inmiddels geaccepteerd”, aldus het vervoersbedrijf.

De vakbonden FNV, VVMC en CNV hebben vrijdag stakingen gepland in de regio's west en noordwest, waar de Randstad voor een groot deel onder valt. Ze zegden woensdag toe om opnieuw met de NS in gesprek te gaan over een nieuwe cao, maar wilden de acties niet opschorten.

Inflatie

De bereidheid van vakbonden om weer te gaan onderhandelen over een nieuwe cao volgt op een nieuw bod van de NS. De lonen zouden daarin per 1 juli met terugwerkende kracht 5 procent omhoog aan. Met de jaarwisseling zou daar nog 2,5 procent bij komen. Daarnaast toont het bedrijf zich bereid een minimumloon van 14 euro vast te leggen in de cao. Ook wil de directie "afspraken maken hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling".

FNV zei dat de NS nog grote stappen moet zetten voordat de vakbond de achterban een goed onderhandelingsresultaat kan voorleggen. CNV liet weten dat kaderleden positief hebben gereageerd, maar dat vooral op het vlak van inflatie nog veel vragen blijven staan.